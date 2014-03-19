В 1 сезоне 10 серии сериала «Сотня» Мерфи возвращается из плена, но оказывается троянским конем. Лагерь поражает неизвестный вирус, который ослабляет группу. Узнав о ближайшем нападении, Беллами, Рейвен и Финн придумывают план, как задержать землян.