В 1 сезоне 10 серии сериала «Сотня» Мерфи возвращается из плена, но оказывается троянским конем. Лагерь поражает неизвестный вирус, который ослабляет группу. Узнав о ближайшем нападении, Беллами, Рейвен и Финн придумывают план, как задержать землян.
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