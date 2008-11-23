В 1 сезоне 5 серии сериала «Выжившие» пережившие вирус разбили лагерь в загородном доме. Внезапно на пороге появляется группа молодых и дерзких ребят с неким Джоном во главе. Несмотря на сомнения, Эбби все-таки разрешает им остаться.