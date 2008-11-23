В 1 сезоне 4 серии сериала «Выжившие» в поисках Питера Эбби решает покинуть свою группу и отправляется одна в загородный дом. Там Джимми Гарланд и другие подростки разбили лагерь, но ее сына не оказалось с ними.
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