В 1 сезоне 2 серии сериала «Выжившие» группа людей решила остановиться в большом просторном доме. Послали нескольких человек на разведку за едой. И тут встретились с вооруженными незнакомцами. Один из них может знать о местонахождении Питера.
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