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Киноафиша Сериалы Выжившие Сезоны Сезон 1 Серия 2

Выжившие 2008 - 2010 2 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Выжившие»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 23 ноября 2008
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 25 ноября 2008
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 2 декабря 2008
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 9 декабря 2008
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 16 декабря 2008
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 23 декабря 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Выжившие» группа людей решила остановиться в большом просторном доме. Послали нескольких человек на разведку за едой. И тут встретились с вооруженными незнакомцами. Один из них может знать о местонахождении Питера.

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