В 1 сезоне 1 серии сериала «Выжившие» неизвестный вирус с каждым днем убивает большое количество людей. В Англии Эбби Грант выживает благодаря врожденному иммунитету. Но вот муж ее погибает. Теперь осталось найти сына, Питера.