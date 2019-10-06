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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 5 Серия 18

Супергерл 2015 - 2021 18 серия 5 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Супергерл»
Горизонт событий
Сезон 5 / Серия 1 6 октября 2019
Незнакомец рядом со мной
Сезон 5 / Серия 2 13 октября 2019
Размытые линии
Сезон 5 / Серия 3 20 октября 2019
На виду
Сезон 5 / Серия 4 27 октября 2019
Опасные связи
Сезон 5 / Серия 5 3 ноября 2019
Мошенницы
Сезон 5 / Серия 6 10 ноября 2019
Дрожь земли
Сезон 5 / Серия 7 17 ноября 2019
Гнев Рама Хана
Сезон 5 / Серия 8 1 декабря 2019
Кризис на Бесконечных Землях. Часть 1
Сезон 5 / Серия 9 8 декабря 2019
Эпизод одной декорации
Сезон 5 / Серия 10 19 января 2020
Назад из будущего. Часть 1
Сезон 5 / Серия 11 26 января 2020
Назад из будущего. Часть 2
Сезон 5 / Серия 12 16 февраля 2020
Это жизнь супергероя
Сезон 5 / Серия 13 23 февраля 2020
Телохранитель
Сезон 5 / Серия 14 8 марта 2020
Байты реальности
Сезон 5 / Серия 15 15 марта 2020
Алекс в стране чудес
Сезон 5 / Серия 16 22 марта 2020
Deus Lex Machina
Сезон 5 / Серия 17 3 мая 2020
Недостающее звено
Сезон 5 / Серия 18 10 мая 2020
Бессмертный комбат
Сезон 5 / Серия 19 17 мая 2020
О чем серия

В 5 сезоне 18 серии сериала «Супергерл» главная героиня и ее друзья начинают масштабную битву против Рамы Кхана и Левиафана. Лена понимает, что ей необходимо объединиться с братом ради общего дела. Смогут ли они добиться поставленной задачи?

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