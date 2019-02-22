Во 2 сезоне сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» противостояние между преступными группировками, Ватиканом и политиками, которые погрязли в коррупции, продолжается. Прошло три месяца после событий предыдущего сезона. Ливия, сбегая после случившегося, приезжает в Рим, а Самурай тем временем предпринимает попытки ее выследить. Молодые гангстеры пытаются самоутвердиться и добиться наконец желаемого успеха в криминальном мире. Герои осознали, что они вполне способны взять под контроль преступность Рима.