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Субура: Кровь на улицах 2017 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Субура: Кровь на улицах
Киноафиша Сериалы Субура: Кровь на улицах Сезоны Сезон 2

Suburra: Blood on Rome 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Субура: Кровь на улицах»

Во 2 сезоне сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» противостояние между преступными группировками, Ватиканом и политиками, которые погрязли в коррупции, продолжается. Прошло три месяца после событий предыдущего сезона. Ливия, сбегая после случившегося, приезжает в Рим, а Самурай тем временем предпринимает попытки ее выследить. Молодые гангстеры пытаются самоутвердиться и добиться наконец желаемого успеха в криминальном мире. Герои осознали, что они вполне способны взять под контроль преступность Рима.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Найти ее Find Her
Сезон 2 Серия 1
22 февраля 2019
Последствия Consequences
Сезон 2 Серия 2
22 февраля 2019
Ближе Closer
Сезон 2 Серия 3
22 февраля 2019
Вверх ногами Upside Down
Сезон 2 Серия 4
22 февраля 2019
Колыбель The Crib
Сезон 2 Серия 5
22 февраля 2019
Это война It's War
Сезон 2 Серия 6
22 февраля 2019
Святые Петр и Павел Saints Peter and Paul
Сезон 2 Серия 7
22 февраля 2019
Скажи правду Tell Me the Truth
Сезон 2 Серия 8
22 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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