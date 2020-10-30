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Субура: Кровь на улицах 2017 - 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Субура: Кровь на улицах
Киноафиша Сериалы Субура: Кровь на улицах Сезоны Сезон 3

Suburra: Blood on Rome 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Субура: Кровь на улицах»

В 3 сезоне сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» слухи о ежегодном праздновании, которое организует Ватикан, и о том доходе, который оно впоследствии может принести, вызывают новую борьбу за власть на улицах Рима. Каждый из героев снова преследует свои цели. Пока Аурелиано вместе со Спадино разрабатывают план мести за смерть Леле, Самурай пытается отыскать Аурелиано. Улицы города охватывает новая волна насилия, которая разрушает жизнь многих людей, а героям еще не раз предстоит столкнуться со своими врагами лицом к лицу.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Юбилейный год Jubilee
Сезон 3 Серия 1
30 октября 2020
Пытка Torture
Сезон 3 Серия 2
30 октября 2020
Вечеринка The Party
Сезон 3 Серия 3
30 октября 2020
Суд The Trial
Сезон 3 Серия 4
30 октября 2020
Братья Brothers
Сезон 3 Серия 5
30 октября 2020
Прозрение Awakenings
Сезон 3 Серия 6
30 октября 2020
График выхода всех сериалов
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