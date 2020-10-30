В 3 сезоне сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» слухи о ежегодном праздновании, которое организует Ватикан, и о том доходе, который оно впоследствии может принести, вызывают новую борьбу за власть на улицах Рима. Каждый из героев снова преследует свои цели. Пока Аурелиано вместе со Спадино разрабатывают план мести за смерть Леле, Самурай пытается отыскать Аурелиано. Улицы города охватывает новая волна насилия, которая разрушает жизнь многих людей, а героям еще не раз предстоит столкнуться со своими врагами лицом к лицу.