Субура: Кровь на улицах 2017 - 2020 4 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Субура: Кровь на улицах»
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Сезон 2 / Серия 122 февраля 2019
Последствия
Сезон 2 / Серия 222 февраля 2019
Ближе
Сезон 2 / Серия 322 февраля 2019
Вверх ногами
Сезон 2 / Серия 422 февраля 2019
Колыбель
Сезон 2 / Серия 522 февраля 2019
Это война
Сезон 2 / Серия 622 февраля 2019
Святые Петр и Павел
Сезон 2 / Серия 722 февраля 2019
Скажи правду
Сезон 2 / Серия 822 февраля 2019
О чем серия
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» лидер сицилийской мафии недоволен потенциальным союзом Чинальи с Самураем. Тем временем Аделаида изъявляет желание взять под контроль продажи наркотиков. Леле обращается за помощью к Саре.
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