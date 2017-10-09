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Постер к сериалу Субура: Кровь на улицах
Киноафиша Сериалы Субура: Кровь на улицах Сезоны
Субура: Кровь на улицах (2017 - 2020), список сезонов Suburra: Blood on Rome 18+
Год выпуска 2017
Страна Италия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Субура: Кровь на улицах»
Субура: Кровь на улицах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Субура: Кровь на улицах - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Субура: Кровь на улицах - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 6 эпизодов
 
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