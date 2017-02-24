«Силачка До Бон-сун» — южнокорейский фантастический сериал, повествующий о девушке по имени До Бон-сун. С самого рождения она наделена сверхъестественным даром — нечеловеческой физической силой. Ей приходится сдерживать себя, чтобы случайно не покалечить или не поранить кого-нибудь. Героиня влюблена в парня по имени Гук Ду. Он — идеальный педант, желающий, чтобы все шло исключительно по правилам. Однако До Бон-сун довольно непросто походить на его идеал. Благодаря своим силам девушка получает работу телохранителя и знакомится с миром видеоигр. Ее клиент Ан Мин Хек совсем не похож на Гук Ду. Он избалованный и эксцентричный, склонный к неожиданным поступкам. Сможет ли он понравиться героине?