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Постер к сериалу Силачка До Бон-сун
Постер к сериалу Силачка До Бон-сун
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Киноафиша Сериалы Силачка До Бон-сун
Силачка До Бон-сун (2017 - 2017) Himssen yeoja Do Bong-sun 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность 16 часов 0 минут
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О чем сериал

«Силачка До Бон-сун» — южнокорейский фантастический сериал, повествующий о девушке по имени До Бон-сун. С самого рождения она наделена сверхъестественным даром — нечеловеческой физической силой. Ей приходится сдерживать себя, чтобы случайно не покалечить или не поранить кого-нибудь. Героиня влюблена в парня по имени Гук Ду. Он — идеальный педант, желающий, чтобы все шло исключительно по правилам. Однако До Бон-сун довольно непросто походить на его идеал. Благодаря своим силам девушка получает работу телохранителя и знакомится с миром видеоигр. Ее клиент Ан Мин Хек совсем не похож на Гук Ду. Он избалованный и эксцентричный, склонный к неожиданным поступкам. Сможет ли он понравиться героине?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чи Су
Ким Вон-хэ
Пак По-ён
Пак Хён-щик
Ан У-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Силачка До Бон-сун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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