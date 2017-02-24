Меню
Силачка До Бон-сун 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Силачка До Бон-сун
Himssen yeoja Do Bong-sun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Силачка До Бон-сун»

В 1-м сезоне сериала «Силачка То Бон-сун» симпатичная корейская старшеклассница влюбляется в своего одноклассника – очень умного, но занудного парня Кук-ту. Но построить с ним отношения у нее никак не получается: он – гений, а она – силачка, обладающая удивительной для девушки мышечной силой. Волею случая Бон-сун устраивается на работу телохранительницей к богатому наследнику Ан Мин-хеку. Этот самовлюбленный и гиперактивный парень постоянно находит неприятности на свою, а заодно и на ее голову. Бон-сун мечтает стать нежной и трогательной красавицей, а вместо этого ей вновь приходится решать проблемы за парней.

0.0
8.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Силачка До Бон-сун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ridiculous Punks
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2017
A Criminal's Mind
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2017
That Guy's Secret
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2017
Her Identity
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2017
Seems as If They're a Friend, and yet Not
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2017
Happy Together
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2017
Change
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2017
One Step Closer
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2017
Life-risking Love
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2017
Finding the Hidden Heart
Сезон 1 Серия 10
25 марта 2017
Timing
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2017
Help Me
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2017
Nevertheless
Сезон 1 Серия 13
7 апреля 2017
A Prelude to the Battle
Сезон 1 Серия 14
8 апреля 2017
Level Up
Сезон 1 Серия 15
14 апреля 2017
Final
Сезон 1 Серия 16
15 апреля 2017
