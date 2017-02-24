В 1-м сезоне сериала «Силачка То Бон-сун» симпатичная корейская старшеклассница влюбляется в своего одноклассника – очень умного, но занудного парня Кук-ту. Но построить с ним отношения у нее никак не получается: он – гений, а она – силачка, обладающая удивительной для девушки мышечной силой. Волею случая Бон-сун устраивается на работу телохранительницей к богатому наследнику Ан Мин-хеку. Этот самовлюбленный и гиперактивный парень постоянно находит неприятности на свою, а заодно и на ее голову. Бон-сун мечтает стать нежной и трогательной красавицей, а вместо этого ей вновь приходится решать проблемы за парней.