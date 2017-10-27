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Киноафиша Сериалы Очень странные дела Сезоны Сезон 2 Серия 8

Очень странные дела 2016 8 серия 2 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Очень странные дела»
Часть первая. Безумный Макс
Сезон 2 / Серия 1 27 октября 2017
Часть вторая. Сладость или гадость, чудик
Сезон 2 / Серия 2 27 октября 2017
Часть третья. Головастик
Сезон 2 / Серия 3 27 октября 2017
Часть четвёртая. Уилл Мудрый
Сезон 2 / Серия 4 27 октября 2017
Часть пятая. Диг Даг
Сезон 2 / Серия 5 27 октября 2017
Часть шестая. Шпион
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 2017
Часть седьмая. Пропавшая сестра
Сезон 2 / Серия 7 27 октября 2017
Часть восьмая. Проницатель
Сезон 2 / Серия 8 27 октября 2017
Часть девятая. Портал
Сезон 2 / Серия 9 27 октября 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Очень странные дела» на лабораторию нападает множество монстров, сбежать от которых без жертв не выйдет… Дастин и Майк начинают догадываться, как можно победить монстра и, главное, освободить Уилла от его влияния.

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