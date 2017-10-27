Во 2 сезоне 8 серии сериала «Очень странные дела» на лабораторию нападает множество монстров, сбежать от которых без жертв не выйдет… Дастин и Майк начинают догадываться, как можно победить монстра и, главное, освободить Уилла от его влияния.
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