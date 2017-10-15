В 4 сезоне 2 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» путешествие в сектор Мандалора оборачивается кровопролитным сражением. Сабин обнаруживает смертоносное оружие, созданное ею во время обучения в академии. К чему это приведет?