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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Повстанцы Сезоны Сезон 4 Серия 5

Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 5 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Герои Мандалора: Часть 1
Сезон 4 / Серия 1 15 октября 2017
Герои Мандалора: Часть 2
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2017
Во имя Восстания: Часть 1
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2017
Во имя Восстания: Часть 2
Сезон 4 / Серия 4 22 октября 2017
Оккупация
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 2017
Бегство защитника
Сезон 4 / Серия 6 29 октября 2017
Родственный
Сезон 4 / Серия 7 6 ноября 2017
Гусеничные командиры
Сезон 4 / Серия 8 6 ноября 2017
Нападение повстанцев
Сезон 4 / Серия 9 13 ноября 2017
Ночь джедаев
Сезон 4 / Серия 10 19 февраля 2018
ДУМЕ
Сезон 4 / Серия 11 19 февраля 2018
Волки и дверь
Сезон 4 / Серия 12 26 февраля 2018
Мир между мирами
Сезон 4 / Серия 13 26 февраля 2018
Глупая надежда
Сезон 4 / Серия 14 5 марта 2018
Воссоединение семьи и прощание
Сезон 4 / Серия 15 5 марта 2018
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» действие переносится на оккупированный Империей Лотал. Эзра выясняет, что местный завод начал выпуск истребителей. Заручившись поддержкой Визаго, команда «Призрака» проникает внутрь.

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