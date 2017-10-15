Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 12 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Герои Мандалора: Часть 1
Сезон 4 / Серия 115 октября 2017
Герои Мандалора: Часть 2
Сезон 4 / Серия 215 октября 2017
Во имя Восстания: Часть 1
Сезон 4 / Серия 322 октября 2017
Во имя Восстания: Часть 2
Сезон 4 / Серия 422 октября 2017
Оккупация
Сезон 4 / Серия 529 октября 2017
Бегство защитника
Сезон 4 / Серия 629 октября 2017
Родственный
Сезон 4 / Серия 76 ноября 2017
Гусеничные командиры
Сезон 4 / Серия 86 ноября 2017
Нападение повстанцев
Сезон 4 / Серия 913 ноября 2017
Ночь джедаев
Сезон 4 / Серия 1019 февраля 2018
ДУМЕ
Сезон 4 / Серия 1119 февраля 2018
Волки и дверь
Сезон 4 / Серия 1226 февраля 2018
Мир между мирами
Сезон 4 / Серия 1326 февраля 2018
Глупая надежда
Сезон 4 / Серия 145 марта 2018
Воссоединение семьи и прощание
Сезон 4 / Серия 155 марта 2018
О чем cерия
В 4 сезоне 12 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» команда узнает о планах Империи относительно Храма джедаев. Чтобы защитить священное место, Эзра и Сабин маскируются под штурмовиков и проникают на Лотал. Здесь их ждет неприятный сюрприз.
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