В 4 сезоне 12 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» команда узнает о планах Империи относительно Храма джедаев. Чтобы защитить священное место, Эзра и Сабин маскируются под штурмовиков и проникают на Лотал. Здесь их ждет неприятный сюрприз.