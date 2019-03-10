В 4 сезоне 21 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса и ее лучший друг Марко сталкиваются с последним и самым важным испытанием в своей жизни. Они принимают решение навсегда уничтожить всю магию и превратиться в обычных подростков.