Звездная принцесса и силы зла 2015 - 2019 10 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Звездная принцесса и силы зла»
Глупые Баттерфляи
Сезон 4 / Серия 110 марта 2019
Спасаясь от пирожан
Сезон 4 / Серия 210 марта 2019
Луна вспоминает/ Плавки
Сезон 4 / Серия 317 марта 2019
Шантаграмма/ В доме у озера жарко
Сезон 4 / Серия 417 марта 2019
Лабудика/ У реки
Сезон 4 / Серия 517 марта 2019
Шоу «Головы пони!»/ Паукусы на пороге
Сезон 4 / Серия 617 марта 2019
Ликвидация/ Мир Келли
Сезон 4 / Серия 724 марта 2019
Проклятие Кровавой Луны
Сезон 4 / Серия 824 марта 2019
Принцесса Квазар Катерпиллер и волшебный колокольчик/ Проклятие замка Баттерфляев
Сезон 4 / Серия 924 марта 2019
Корнбол!/ Урок для Метеоры
Сезон 4 / Серия 1024 марта 2019
Рыцарство/ Похищение королевы
Сезон 4 / Серия 1131 марта 2019
Дженна в отрыве/ Безымянное творение
Сезон 4 / Серия 1231 марта 2019
Юноша и его DC-700XE/ Монстр и королева
Сезон 4 / Серия 1331 марта 2019
Коронация
Сезон 4 / Серия 147 апреля 2019
Ка-ка/ Тако у Бритты
Сезон 4 / Серия 157 апреля 2019
День на пляже/ Прощай, детка, прощай
Сезон 4 / Серия 167 апреля 2019
Горячая линия/ Здесь была Жанна
Сезон 4 / Серия 177 апреля 2019
Звездочка-мама / Готовься, целься, огонь
Сезон 4 / Серия 1814 апреля 2019
Правильный выбор/ Подмога
Сезон 4 / Серия 1914 апреля 2019
Пицца-вечеринка/ Таверна на краю мультивселенной
Сезон 4 / Серия 2014 апреля 2019
Раскол
Сезон 4 / Серия 2114 апреля 2019
О чем cерия
В 4 сезоне 10 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса упорно пытается убедить своего друга Жабана вернуться в сказочное королевство, но у того есть причины, чтобы ей отказать. Глоссарик просит Метеору помочь ему с одним важным делом.
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