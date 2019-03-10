В 4 сезоне 10 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса упорно пытается убедить своего друга Жабана вернуться в сказочное королевство, но у того есть причины, чтобы ей отказать. Глоссарик просит Метеору помочь ему с одним важным делом.