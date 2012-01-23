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Киноафиша Сериалы СОБР Сезоны Сезон 1 Серия 5

СОБР 2012 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 января 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 января 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 января 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 января 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 27 января 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 января 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 31 января 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 1 февраля 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 2 февраля 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 3 февраля 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 7 февраля 2012
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 8 февраля 2012
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 9 февраля 2012
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 10 февраля 2012
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 11 февраля 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «СОБР» сестра старого боевого товарища просит помощи у Шведа. Ему некогда, и он обещает зайти позже. Девушка пропадает. С помощью стукача парни находят банду работорговцев, похищающих женщин для продажи в бордели.

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