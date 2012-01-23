В 1 сезоне 8 серии сериала «СОБР» террористы захватывают автобус, в котором едет подруга Рязанцева. Они требуют выпустить их лидера. В результате спецоперации заложников освобождают, но есть жертвы. Халоев переходит границу и скрывается в лесах.
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