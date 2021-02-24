В 4 сезоне 8 серии сериала «Снегопад» в жизни Франклина царит хаос. Он прилагает все усилия, чтобы наладить дела. Его семья на грани раскола. Тем временем Тедди предстоит принять непростое решение, чтобы сохранить свое дело и остаться на плаву.