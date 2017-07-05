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Киноафиша Сериалы Снегопад Сезоны Сезон 1 Серия 2

Снегопад 2017 2 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Снегопад»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 5 июля 2017
Летать, как птица
Сезон 1 / Серия 2 12 июля 2017
Медленная рука
Сезон 1 / Серия 3 19 июля 2017
Травма
Сезон 1 / Серия 4 26 июля 2017
Семь-четыре
Сезон 1 / Серия 5 2 августа 2017
Долгое ожидание
Сезон 1 / Серия 6 9 августа 2017
Трескотня
Сезон 1 / Серия 7 16 августа 2017
Детские зубы
Сезон 1 / Серия 8 23 августа 2017
История шрама
Сезон 1 / Серия 9 30 августа 2017
Рубикон
Сезон 1 / Серия 10 6 сентября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Снегопад» первое дело Тедди и Алехандро с Ави завершается провалом. Тем временем Осо не соглашается передавать похищенные деньги наркокартелю. Он получает от Люсии информацию о том, что погибший был партнером ее дяди.

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