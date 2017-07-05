В 1 сезоне 2 серии сериала «Снегопад» первое дело Тедди и Алехандро с Ави завершается провалом. Тем временем Осо не соглашается передавать похищенные деньги наркокартелю. Он получает от Люсии информацию о том, что погибший был партнером ее дяди.