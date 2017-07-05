В 1 сезоне 8 серии сериала «Снегопад» Тедди и Виктория отправляются в клуб, где раньше бывала сестра Виктории. Франклин берет на работу своих тетю и дядю. Тедди делает вид, что он перебрал со спиртным, и просит Викторию отвезти его домой.