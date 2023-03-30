Криминальный сериал «Снегопад» получит спин-офф

По информации Deadline, телеканал FX разрабатывает спин-оффа популярного криминально-драматического сериала «Снегопад».

Многие детали предстоящего проекта пока что остаются неизвестными, но, по данным журналистов, одним из центральных действующих лиц шоу выступит Ванда, роль которой вновь исполнит Гейл Бин. Действие развернется в Лос-Анджелесе 1990-х годов, когда район Южного централа переживал переход от эпохи кокаиновой эпидемии к эпохе гангстерского рэпа и оказался захвачен бандами Bloods и Crips. Героиня Бин станет своеобразным связующим звеном между основным сериалом и спин-оффом. Другими главными героями выступят новые персонажи. Появятся ли в проекте какие-либо другие персонажи из оригинального сериала, также пока неизвестно.

Исполнительными продюсерами спин-оффа выступят Дэйв Андрон («Правосудие»), ранее занимавший пост шоураннера «Снегопада», Малкольм Спэллман («Сокол и Зимний солдат»), который также является сценаристом пилотной серии, Тревор Энгельсон («Помни меня») и другие.

Кроме того, Deadline отмечает, что спин-офф каким-то образом отдаст дань уважения покойному сценаристу «Снегопада» Джону Синглтону, его коллеге Эрику Амадио и продюсеру Ивэну Сильвербергу.

«Снегопад» дебютировал на канале FX в 2017 году. Сериал посвящен молодому наркобарону Франклину Сэйнту (Демсон Идрис), пытающемуся построить свою криминальную империю в Лос-Анджелесе в 1980-х годах. Впоследствии шоу получило продление на шесть сезонов, выход последнего из которых продолжается в настоящее время. Премьера финальной серии заключительного шестого сезона «Снегопада» состоится 19 апреля.