В 3 сезоне 18 серии сериала «Тайны Смолвиля» Хлоя вдыхает пары криптогаза и получает способность вытаскивать из людей самую важную секретную информацию. Девушка жаждет узнать главную тайну Кларка, но герой отчаянно пытается укрыться от школьницы...
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