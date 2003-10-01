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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 3 Серия 18

Тайны Смолвиля 2001 - 2011 18 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Тайны Смолвиля»
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Сезон 3 / Серия 1 1 октября 2003
Феникс
Сезон 3 / Серия 2 8 октября 2003
Угасание
Сезон 3 / Серия 3 15 октября 2003
Сон
Сезон 3 / Серия 4 22 октября 2003
Перри
Сезон 3 / Серия 5 29 октября 2003
Реликвия
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2003
Магнитный
Сезон 3 / Серия 7 12 ноября 2003
Разрушение
Сезон 3 / Серия 8 19 ноября 2003
Приют
Сезон 3 / Серия 9 14 января 2004
Шепот
Сезон 3 / Серия 10 21 января 2004
Уничтожение
Сезон 3 / Серия 11 28 января 2004
Грядущее
Сезон 3 / Серия 12 4 февраля 2004
Скорость
Сезон 3 / Серия 13 11 февраля 2004
Одержимость
Сезон 3 / Серия 14 18 февраля 2004
Воскрешение
Сезон 3 / Серия 15 25 февраля 2004
Кризис
Сезон 3 / Серия 16 3 марта 2004
Наследие
Сезон 3 / Серия 17 14 апреля 2004
Истина
Сезон 3 / Серия 18 21 апреля 2004
Мнемоника
Сезон 3 / Серия 19 28 апреля 2004
Талисман
Сезон 3 / Серия 20 5 мая 2004
Покинутый
Сезон 3 / Серия 21 12 мая 2004
Сделка
Сезон 3 / Серия 22 19 мая 2004
О чем cерия

В 3 сезоне 18 серии сериала «Тайны Смолвиля» Хлоя вдыхает пары криптогаза и получает способность вытаскивать из людей самую важную секретную информацию. Девушка жаждет узнать главную тайну Кларка, но герой отчаянно пытается укрыться от школьницы...

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