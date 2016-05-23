В 3 сезоне 2 серии сериала «Сладкая жизнь» Наташа подозревает, что беременна. Лера хочет заполучить квартиру дяди Толика и соглашается выйти за него замуж. Марк отказывается брать Сашу с собой в Амстердам, и ей такое решение не нравится.
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