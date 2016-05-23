В 3 сезоне 5 серии сериала «Сладкая жизнь» у Вовы и Наташи стремительно развиваются отношения, но ему приходится прятаться, когда в дом заходит его жена. Лера узнает кое-что о прошлом дяди Толика. Вадик хочет, чтобы София дала ему денег.
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