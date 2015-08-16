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Киноафиша Сериалы Покажите мне героя Сезоны Сезон 1 Серия 4

Покажите мне героя 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

8.3 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 августа 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 августа 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 августа 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 августа 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Покажи мне героя» Ник узнает, что его соперник Спаллоне тот еще тип. Васиско понимает, что он просто так не выйдет из выборной гонки. Кармен составляет планы на будущее, Билли оказывается в кризисной ситуации.

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