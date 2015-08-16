В 1 сезоне 4 серии сериала «Покажи мне героя» Ник узнает, что его соперник Спаллоне тот еще тип. Васиско понимает, что он просто так не выйдет из выборной гонки. Кармен составляет планы на будущее, Билли оказывается в кризисной ситуации.