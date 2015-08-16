Покажите мне героя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 116 августа 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 216 августа 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 323 августа 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 423 августа 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 530 августа 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 630 августа 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Покажи мне героя» член Городского совета Ник Васиско пытается построить муниципальное жилье с очень низкой рентой в 1987 году. Внезапно он решает баллотироваться в мэры. Достаточно ли у него соратников для этого?
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