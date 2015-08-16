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Киноафиша Сериалы Покажите мне героя Сезоны Сезон 1 Серия 2

Покажите мне героя 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

8.2 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 августа 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 августа 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 августа 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 августа 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Покажи мне героя» начинается 1988 год, и Ник пытается уговорить Городский совет выделить деньги на его план по строительству муниципального жилья. Жители не очень довольны тем, что рядом с ними будут что-то строить.

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