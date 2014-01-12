Уголовник, больной, мученик, забойщик, заторможенный и паразитический близнец
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Не оправдать отцовских надежд
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Эмили
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Нищий
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О чем cерия
В 4 сезоне 6 серии сериала «Бесстыжие» Фиону сажают в тюрьму. Врач сообщают Фрэнку, что ему осталось недолго, но тот убежден, что его время еще не пришло. Неожиданно за Фиону вносят залог, но, оказавшись дома, она никого там не обнаруживает.
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