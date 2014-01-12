Уголовник, больной, мученик, забойщик, заторможенный и паразитический близнец
Сезон 4 / Серия 723 февраля 2014
Не оправдать отцовских надежд
Сезон 4 / Серия 89 марта 2014
Легенда о Бонни и Карле
Сезон 4 / Серия 916 марта 2014
Печень, я едва её знаю
Сезон 4 / Серия 1023 марта 2014
Эмили
Сезон 4 / Серия 1130 марта 2014
Нищий
Сезон 4 / Серия 126 апреля 2014
О чем cерия
В 4 сезоне 1 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк обнаруживается в притоне накаченный алкоголем и наркотиками, и Шейла вместе с Карлом пытаются привести его в чувство. Лип живет на кампусе, совмещает учебу с работой в кафетерии, но не очень успешно.
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