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Киноафиша Сериалы Бесстыжие Сезоны Сезон 4 Серия 1

Бесстыжие 2011 1 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Бесстыжие»
Простые радости
Сезон 4 / Серия 1 12 января 2014
Моя старшая дочь
Сезон 4 / Серия 2 19 января 2014
Какой отец, такая и дочь
Сезон 4 / Серия 3 26 января 2014
Незнакомцы в поезде
Сезон 4 / Серия 4 2 февраля 2014
Вот в чём загвоздка
Сезон 4 / Серия 5 9 февраля 2014
Железный город
Сезон 4 / Серия 6 16 февраля 2014
Уголовник, больной, мученик, забойщик, заторможенный и паразитический близнец
Сезон 4 / Серия 7 23 февраля 2014
Не оправдать отцовских надежд
Сезон 4 / Серия 8 9 марта 2014
Легенда о Бонни и Карле
Сезон 4 / Серия 9 16 марта 2014
Печень, я едва её знаю
Сезон 4 / Серия 10 23 марта 2014
Эмили
Сезон 4 / Серия 11 30 марта 2014
Нищий
Сезон 4 / Серия 12 6 апреля 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк обнаруживается в притоне накаченный алкоголем и наркотиками, и Шейла вместе с Карлом пытаются привести его в чувство. Лип живет на кампусе, совмещает учебу с работой в кафетерии, но не очень успешно.

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