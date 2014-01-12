В 4 сезоне 1 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк обнаруживается в притоне накаченный алкоголем и наркотиками, и Шейла вместе с Карлом пытаются привести его в чувство. Лип живет на кампусе, совмещает учебу с работой в кафетерии, но не очень успешно.