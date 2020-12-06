В 11 сезоне 8 серии сериала «Бесстыжие» Галлагер-старший устраивает соревнование с младшим сыном. Дебби целый день предоставлена самой себе. Йен и Мик решают взять на себя ответственность за Милковича-старшего, а Лип узнает много нового о законе.