В 11 сезоне 8 серии сериала «Бесстыжие» Галлагер-старший устраивает соревнование с младшим сыном. Дебби целый день предоставлена самой себе. Йен и Мик решают взять на себя ответственность за Милковича-старшего, а Лип узнает много нового о законе.
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