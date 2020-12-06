В 11 сезоне 11 серии сериала «Бесстыжие» Кев и Ви рассказывают друзьям неожиданные новости. Йен и Мик привыкают к жизни в новом районе, а Дебби пересматривает свою жизнь после продажи дома. Лиам напоминает Фрэнку о том, кто он есть на самом деле...