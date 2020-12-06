В 11 сезоне 5 серии сериала «Бесстыжие» Мик и Йен в очередной раз рискуют все испортить, в это же время Фрэнк и Кев активно пытаются избавиться от всех Милковичей. Вероника надеется привлечь к избирательным участкам темнокожих жителей Южной стороны.