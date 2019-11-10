В 10 сезоне 9 серии сериала «Бесстыжие» Фэй загоняет Фрэнка в ловушку, и он вынужден напрячь извилины, чтобы понять, в чем он виноват. День с Джулией пошел не по плану Дебби. Йену не удается помириться с Микки после неудачного разговора о браке.