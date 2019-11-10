В 10 сезоне 7 серии сериала «Бесстыжие» Карл наводит порядок на районе. Лип и Тэмми приходят к выводу, что жить в доме Галлагеров они больше не могут. Пола втягивает Йена и Микки в опасную аферу. Фрэнк находит женщину своей мечты.