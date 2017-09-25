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Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 4 Серия 19

Скорпион 2014 - 2018 19 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Скорпион»
Вымирание
Сезон 4 / Серия 1 25 сентября 2017
Больше вымирания
Сезон 4 / Серия 2 2 октября 2017
Расти олень… самка оленя
Сезон 4 / Серия 3 9 октября 2017
Ядерные стажёры
Сезон 4 / Серия 4 16 октября 2017
Трудности научной жизни
Сезон 4 / Серия 5 23 октября 2017
Королева жути
Сезон 4 / Серия 6 30 октября 2017
Быть за одно с Фло(ренс)
Сезон 4 / Серия 7 6 ноября 2017
Средневековая ярмарка — отстой
Сезон 4 / Серия 8 13 ноября 2017
Люди дождя (или войны)
Сезон 4 / Серия 9 20 ноября 2017
Криминальное восхождение
Сезон 4 / Серия 10 27 ноября 2017
Кто выпустил собаку?
Сезон 4 / Серия 11 11 декабря 2017
Рождественский инцидент
Сезон 4 / Серия 12 18 декабря 2017
Игры в бункере
Сезон 4 / Серия 13 15 января 2018
Маяк восходящего солнца
Сезон 4 / Серия 14 22 января 2018
Помаши на прощание
Сезон 4 / Серия 15 29 января 2018
Ботан, ветер и огонь
Сезон 4 / Серия 16 5 февраля 2018
Охотничий огонь
Сезон 4 / Серия 17 26 февраля 2018
Полдень Дня Дорка
Сезон 4 / Серия 18 5 марта 2018
Аллигатор готов
Сезон 4 / Серия 19 19 марта 2018
Неудачные попытки
Сезон 4 / Серия 20 26 марта 2018
Кенни и реактивный самолёт
Сезон 4 / Серия 21 9 апреля 2018
Ложь в песке
Сезон 4 / Серия 22 16 апреля 2018
О чем серия

В 4 сезоне 19 серии сериала «Скорпион» членам команды предстоит ликвидировать смертельно опасный вирус, переносчиками которого являются комары. Пейдж рассказывает Уолтеру о концепции «белой лжи». Сильвестр и Ральф оказывают помощь Патти.

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