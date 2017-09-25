В 4 сезоне 22 серии сериала «Скорпион» члены команды едут Африку, где им предстоит крайне аккуратно передвигаться по минному полю, чтобы оказать помощь местным жителям. Помимо этого, в истории Пейдж и Уолтера происходят шокирующие изменения.
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