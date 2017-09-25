В 4 сезоне 13 серии сериала «Скорпион» Тоби, Квинси, Эми и ее бойфренд попали в западню. Они закрыты в большом бункере, где их жизни угрожает опасность. Уолтер старается отвлекаться, фантазируя, что он состоит в браке не с Пейдж, а с Флоренцией.
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