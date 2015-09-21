Во 2 сезоне 6 серии сериала «Скорпион» Уолтер расслабляется в компании красивой незнакомой девушки. Это приводит к тому, что он случайно оказывается виновен в сбое системы, которая поддерживает жизнеобеспечение секретной квартиры Ричарда Элии.
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