Во 2 сезоне 12 серии сериала «Скорпион» на рождественские праздники выпало огромное количество осадков. На крышу электростанции упало дерево. Членам команды «Скорпион» предстоит найти выход из этой непростой ситуации, пока вновь не начался ливень.
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