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Скорпион 2014 - 2018 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Скорпион»
Спутник любви
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2015
Свободная Куба
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2015
Рыбное филе
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2015
Роботы
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2015
Супер веселые парни
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 2015
Техно, наркотики и рок-н-ролл
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2015
Взбесившийся поезд
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 2015
Зона 51
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2015
США против ООН против Великобритании
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 2015
Прибытие и отбытие
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 2015
Испытание колледжем
Сезон 2 / Серия 11 7 декабря 2015
Прорыв плотины
Сезон 2 / Серия 12 14 декабря 2015
Белая мгла
Сезон 2 / Серия 13 4 января 2016
Солнечная пушка
Сезон 2 / Серия 14 18 января 2016
Бомба
Сезон 2 / Серия 15 25 января 2016
Трещины
Сезон 2 / Серия 16 8 февраля 2016
Адаптация
Сезон 2 / Серия 17 22 февраля 2016
Форсаж и ботаники
Сезон 2 / Серия 18 29 февраля 2016
Маятник
Сезон 2 / Серия 19 14 марта 2016
Джибути зовёт
Сезон 2 / Серия 20 21 марта 2016
Твист и крик
Сезон 2 / Серия 21 28 марта 2016
Хард Нокс
Сезон 2 / Серия 22 11 апреля 2016
Чернобыльские намерения
Сезон 2 / Серия 23 18 апреля 2016
Тоби или не Тоби
Сезон 2 / Серия 24 25 апреля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Скорпион» на рождественские праздники выпало огромное количество осадков. На крышу электростанции упало дерево. Членам команды «Скорпион» предстоит найти выход из этой непростой ситуации, пока вновь не начался ливень.

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