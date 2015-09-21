Во 2 сезоне 15 серии сериала «Скорпион» тайная авиабаза НАСА запустила шпионский спутник, однако система не сработала. Члены команды уже имели опыт работы с подобными ракетами, поэтому Уолтер не сомневается, что им быстро удастся решить проблему.
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