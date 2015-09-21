Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 2 Серия 4

Скорпион 2014 - 2018 4 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Скорпион»
Спутник любви
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2015
Свободная Куба
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2015
Рыбное филе
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2015
Роботы
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2015
Супер веселые парни
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 2015
Техно, наркотики и рок-н-ролл
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2015
Взбесившийся поезд
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 2015
Зона 51
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2015
США против ООН против Великобритании
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 2015
Прибытие и отбытие
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 2015
Испытание колледжем
Сезон 2 / Серия 11 7 декабря 2015
Прорыв плотины
Сезон 2 / Серия 12 14 декабря 2015
Белая мгла
Сезон 2 / Серия 13 4 января 2016
Солнечная пушка
Сезон 2 / Серия 14 18 января 2016
Бомба
Сезон 2 / Серия 15 25 января 2016
Трещины
Сезон 2 / Серия 16 8 февраля 2016
Адаптация
Сезон 2 / Серия 17 22 февраля 2016
Форсаж и ботаники
Сезон 2 / Серия 18 29 февраля 2016
Маятник
Сезон 2 / Серия 19 14 марта 2016
Джибути зовёт
Сезон 2 / Серия 20 21 марта 2016
Твист и крик
Сезон 2 / Серия 21 28 марта 2016
Хард Нокс
Сезон 2 / Серия 22 11 апреля 2016
Чернобыльские намерения
Сезон 2 / Серия 23 18 апреля 2016
Тоби или не Тоби
Сезон 2 / Серия 24 25 апреля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Скорпион» у команды появился новый связной из нацбезопасности. Замдиректора Купер рассказал о тайной операции и забрал нескольких членов команды «Скорпион» на ядерную подлодку. Уолтер и его коллеги попали в западню.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше