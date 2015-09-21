Во 2 сезоне 4 серии сериала «Скорпион» у команды появился новый связной из нацбезопасности. Замдиректора Купер рассказал о тайной операции и забрал нескольких членов команды «Скорпион» на ядерную подлодку. Уолтер и его коллеги попали в западню.
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