В 1 сезоне 2 серии сериала «Игра теней» жертвами преступления стали двое военных из Соединенных Штатов Америки. Макс и Элси проводят расследование и вскоре выходят на свидетеля, который видел убийцу. Однако этого человека тоже лишают жизни.
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