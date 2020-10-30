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Игра теней 2020 3 серия 1 сезон

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Первый трюк
Сезон 1 / Серия 1 30 октября 2020
Брат Эдмунда
Сезон 1 / Серия 2 30 октября 2020
Радуги
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2020
Накам
Сезон 1 / Серия 4 31 октября 2020
Пузатый
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2020
Благословенный
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2020
Мутти
Сезон 1 / Серия 7 2 ноября 2020
Возвращение на домой
Сезон 1 / Серия 8 2 ноября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Игра теней» на Макса оказывает давление руководство во главе с начальником Франклином. Они настаивают на том, чтобы он как можно быстрее раскрыл убийство военных. А самим Максом двигают поиски его брата Морица.

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