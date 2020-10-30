В 1 сезоне 6 серии сериала «Игра теней» доктор Глэдоу Энгельмахер и армия женщин под его руководством разработали план по нападению на полицейский участок. Они собираются нанести смертельный удар и убить всех сотрудников правоохранительных органов.
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