В 6 сезоне 14 серии сериала «СашаТаня» случайным образом Сергеев узнает, что его супруга просто обожает брутальных мужчин. Сам Саша едва ли является образцом маскулинности. Впрочем, он начинает делать все возможное, лишь бы угодить своей любимой.
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