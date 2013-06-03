В 1 сезоне 7 серии сериала «СашаТаня» молодые родители отмечают первый день рождения сына — Леше уже годик. На праздник приходят родственники и Саши, и Тани, которые просто не выносят друг друга. Считанные минуты отделяют героев от конфликта...
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