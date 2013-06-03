В 1 сезоне 31 серии сериала «СашаТаня» Саша одалживает свой автомобиль старому другу Майклу. Тот оставляет после себя «сюрприз» в бардачке. И все бы хорошо, но на этот «подарок» неожиданно натыкается Таня. Теперь их брак находится под угрозой...
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